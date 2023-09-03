Altınordu, Burdur'da minik sporcuların ziyaretiyle moral buldu

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altınordu, bay geçtiği haftada kamp yapmak için gittiği Burdur'da kırmızı-lacivertli kulübün minik sporcularının ziyaretiyle moral buldu.

Altınordu Burdur Futbol Okulu öğrencileri, A takımın kamp yaptığı oteli ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe çiçeklerle moral verdi. Minik futbolcu adayları Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve A takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Altınordu kampı tamamlayıp İzmir'e döndü.