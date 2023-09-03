Altınordu, Burdur'da minik sporcuların ziyaretiyle moral buldu
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında mağlup olmasının ardından Burdur'da kamp yaparken Altınordu Burdur Futbol Okulu öğrencilerinin ziyaretiyle moral buldu.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altınordu, bay geçtiği haftada kamp yapmak için gittiği Burdur'da kırmızı-lacivertli kulübün minik sporcularının ziyaretiyle moral buldu.
Altınordu Burdur Futbol Okulu öğrencileri, A takımın kamp yaptığı oteli ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe çiçeklerle moral verdi. Minik futbolcu adayları Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve A takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Altınordu kampı tamamlayıp İzmir'e döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor