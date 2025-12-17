Haberler

Altınordu deplasmanda Bucaspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde, Altınordu deplasmanda Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

İZMİR,

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Muhammet Alperen Çopur, Muhammet Munir Dadı, Demirhan Emir

BUCASPOR 1928: Berkin - Osman, Doğan, Emir, Dorukhan, Arda, Oğuz Taylan (Dk. 66 Burak), Murat (Dk. 84 Muammer), Mecit Sercan, Berke, Yağız Mete (Dk. 75 Taha Özkan)

ALTINORDU: Efe Kaan - İsmail, Mitatcan (Dk. 46 İlker), Birhan, Alperen, Burak, Kerim (Dk. 46 Sercan), Yılmaz, Fatih (Dk. 31 Ege), Berat (Dk. 73 Furkan Emin), Keni Var (Dk. 90 Serkan)

GOLLER: Dk. 34 Yağız Mete ( Bucaspor ), Dk. 56 Birhan, Dk. 63 Ege ( Altınordu )

KIRMIZI KART: Dk. 90 Emir ( Bucaspor )

SARI KARTLAR: Emir, Murat ( Bucaspor )

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 17'nci hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Bucaspor 1928'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Derbide ev sahibi Bucaspor, Yağız Mete'nin 34'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altınordu bu gole 56'ncı dakikada Birhan'la yanıt verdi: 1-1. Konuk ekip 63'üncü dakikada Ege'nin golüyle öne geçti: 1-2. Bucaspor'da Emir, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Altınordu 8 puana ulaşırken, Bucaspor 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title