Altınordu deplasmanda Bucaspor'u mağlup etti

İZMİR,

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Muhammet Alperen Çopur, Muhammet Munir Dadı, Demirhan Emir

BUCASPOR 1928: Berkin - Osman, Doğan, Emir, Dorukhan, Arda, Oğuz Taylan (Dk. 66 Burak), Murat (Dk. 84 Muammer), Mecit Sercan, Berke, Yağız Mete (Dk. 75 Taha Özkan)

ALTINORDU: Efe Kaan - İsmail, Mitatcan (Dk. 46 İlker), Birhan, Alperen, Burak, Kerim (Dk. 46 Sercan), Yılmaz, Fatih (Dk. 31 Ege), Berat (Dk. 73 Furkan Emin), Keni Var (Dk. 90 Serkan)

GOLLER: Dk. 34 Yağız Mete ( Bucaspor ), Dk. 56 Birhan, Dk. 63 Ege ( Altınordu )

KIRMIZI KART: Dk. 90 Emir ( Bucaspor )

SARI KARTLAR: Emir, Murat ( Bucaspor )

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 17'nci hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Bucaspor 1928'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Derbide ev sahibi Bucaspor, Yağız Mete'nin 34'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altınordu bu gole 56'ncı dakikada Birhan'la yanıt verdi: 1-1. Konuk ekip 63'üncü dakikada Ege'nin golüyle öne geçti: 1-2. Bucaspor'da Emir, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Altınordu 8 puana ulaşırken, Bucaspor 9 puanda kaldı.