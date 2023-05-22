Altınordu bu kez başaramadı

Spor Toto 1'inci Lig'de son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 9 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Altınordu, geçen sezon 1 puan farkla kaldığı ligde bu kez aynı başarıyı gösteremedi. Kırmızı-lacivertliler, kümede kalmak için devre arasında yaptığı hamlelere rağmen lige tutunamadı. Sezon başında dış transferde Safa Kınalı, Bertuğ Bayar ve Hasan Hüseyin Acar'la anlaşarak sadece 3 oyuncu takviyesi yapan İzmir temsilcisi devre arası bu isimlerle vedalaştı. Altınordu ara transfer döneminde Kerim Alıcı, Selim Ay, Erdem Gökçe, Metehan Mimaroğlu, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Ali Özgün ve Hüsamettin Yener'i kadrosuna katıp 8 yeni transfer yapsa da küme düşmekten kurtulamadı. Altınordu toplam 11 transfer yaptığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İzmir ekibi teknik adam konusunda da bu sezon dikiş tutturamadı. Kırmızı-lacivertlilerde 3'üncü Lig'den itibaren 10 yıl aralıksız çalışan Hüseyin Eroğlu'nun ayrılışının ardından bu sezon 3 farklı teknik adam görev yaptı. Sezona yıllarca Eroğlu'nun yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Kahraman önderliğinde başlayan Altınordu'da 19'uncu haftada iş başı yapan Gökhan Ünal ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Son olarak dümene geçen teknik patron Hasan Özer, 12 maçta 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak takımı ligde tutamadı. Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "Sonuna kadar mücadele ettik ama ligde kalmayı başaramadık, üzgünüm. Bir markayı ligde tutamadık. Bayrak düştüğü yerden kalkar. En kötü günlerden biri bizim için" yorumu yaptı. Hüseyin Eroğlu, Altınordu'dan ayrıldıktan sonra aynı ligde Samsunspor'u şampiyon yapmıştı.

Türkiye'nin yetiştirici kulübü olma hedefiyle yola çıkıp, daha önce ilk 11'inde tamamı altyapıdan yetişmiş yerli gençleri oynatma hayali kuran Altınordu'da bu yıl gençler takımdan elendi. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular nedeniyle kadro şişti. Kurmaylar bu gelişme üzerine altyapıdan yetişen 5 genç oyuncuyu kadro dışı bıraktı. İzmir ekibinde stoper Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış ve sağ bek Furkan Metin A takım kadrosundan elenen isimler oldu. Bu futbolcular mart ayının ortasından sonra antrenmanlarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Genç oyuncuların yerlerini tecrübelilerle dolduran Altınordu yine de kümede kalma hedefine ulaşamadı. Son yıllarda hep yetiştirip Süper Lig ve Avrupa'ya sattığı oyuncularla gündem olan Altınordu'da bu yıl memba kurudu. Yıllardır çarkı altyapıdan çıkan futbolcuların bonservis gelirleriyle dönen İzmir temsilcisi bu sezon oyuncu satışı yapamadı.