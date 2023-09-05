Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor maçına galibiyet için hazırlanıyor
TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor maçında galibiyet arayacak. İzmir ekibi, Burdur kampının ardından antrenmanlara başladı.
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 mağlup olup geçen haftayı ise bay takım olarak geçen Altınordu, ilk galibiyetine kilitlendi. Bu hafta pazar günü 2'de 0 çeken Beyoğlu Yeniçarşıspor'a İstanbul deplasmanında konuk olacak kırmızı-lacivertli ekip, kazanıp çıkışa geçmeyi istiyor. Bay geçirdiği haftada Burdur'da kamp yapan İzmir ekibi, antrenmanlara tesislerinde yeniden başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor