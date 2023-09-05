Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor maçına galibiyet için hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 mağlup olup geçen haftayı ise bay takım olarak geçen Altınordu, ilk galibiyetine kilitlendi. Bu hafta pazar günü 2'de 0 çeken Beyoğlu Yeniçarşıspor'a İstanbul deplasmanında konuk olacak kırmızı-lacivertli ekip, kazanıp çıkışa geçmeyi istiyor. Bay geçirdiği haftada Burdur'da kamp yapan İzmir ekibi, antrenmanlara tesislerinde yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor