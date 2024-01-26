Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek
TFF 2'nci Lig'de Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. İzmir ekibi, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
TFF 2'nci Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak başladıktan sonra geçen haftayı bay geçen Altınordu yarın Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 17 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 21 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde ara transfer döneminde Sarıyer'den kadroya dahil edilen ön libero Eray Ataseven şans bulması halinde ilk maçına çıkacak. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Sami görev yapamayacak. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.