Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilen Altınordu, 7'nci haftada da galibiyetle tanışamadı. Rakibine her iki yarıda yediği gollerle boyun eğen İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattına çakıldı. Kırmızı-lacivertliler seyircisi önünde oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı.

Ligin ilk haftasında evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, daha sonra kendi sahasında 24Erzincanspor'a 1-0, Elazığspor'a 2-1, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya ise 2-0 kaybetti. Grupta 8'inci haftayı BAY geçecek İzmir ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.