Haberler

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup oldu ve 7. haftada galibiyetle tanışamadı. İzmir temsilcisi 3 puanla düşme hattında yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilen Altınordu, 7'nci haftada da galibiyetle tanışamadı. Rakibine her iki yarıda yediği gollerle boyun eğen İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattına çakıldı. Kırmızı-lacivertliler seyircisi önünde oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı.

Ligin ilk haftasında evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, daha sonra kendi sahasında 24Erzincanspor'a 1-0, Elazığspor'a 2-1, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya ise 2-0 kaybetti. Grupta 8'inci haftayı BAY geçecek İzmir ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.