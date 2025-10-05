Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 Mağlup Oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakada konuk ekip 12'nci dakikada Berke Demircan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede Beyoğlu Yeni Çarşı, 86'ncı dakikada Alhan Kurtoğlu ile 1 gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Beyoğlu Yeni Çarşı sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altınordu 3 puanla düşme hattında kalırken, Beyoğlu ekibi 7 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor