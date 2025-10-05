Haberler

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilerek düşme hattında kalmaya devam etti. Konuk ekip, maçta Berke Demircan ve Alhan Kurtoğlu'nun golleriyle 3 puan almayı başardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakada konuk ekip 12'nci dakikada Berke Demircan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede Beyoğlu Yeni Çarşı, 86'ncı dakikada Alhan Kurtoğlu ile 1 gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Beyoğlu Yeni Çarşı sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altınordu 3 puanla düşme hattında kalırken, Beyoğlu ekibi 7 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.