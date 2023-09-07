Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla çıkış yapmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk puanlarını almayı hedefleyen Altınordu'da tecrübeli futbolcu Arif Morkaya ve genç kaleci Umut Keseci, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun dış transferde 1461 Trabzon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Mert Özmen'le 1 yıllık sözleşme imzaladığı da açıklandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk puanlarını almayı hedefleyen Altınordu'da tecrübeli futbolcu Arif Morkaya ve genç kaleci Umut Keseci, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde antrenmanlarını sürdüren İzmir ekibinde bay geçtikleri haftayı iyi değerlendirdiklerini belirten Arif, ilk hafta evlerinde 3-2 kaybettikleri Nazilli Belediyespor karşılaşmasından dersler çıkardıklarını dile getirdi.

"Biz ilk maçta aldığımız sonucu hayra yoruyoruz" diyen deneyimli savunmacı, "O maçta yaptığımız hataları tespit ettik. Takıma yeni katılan oyuncularımız ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi adına bay hafta olumlu oldu. Birçok arkadaşım buna ben de dahil henüz hazır değildik. Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla bir çıkış başlatmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu maçı kazanmak üzerine yaptık" dedi.

A takıma bu sezon yükselen Umut ise "Çok iyi çalıştık. Hafta sonu bu sezonki ilk galibiyeti almak istiyoruz" diye konuştu.

MERT ÖZMEN'DEN 1 YILLIK İMZA

Altınordu'nun dış transferde 1461 Trabzon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Mert Özmen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor altyapısında yetişip Pazarspor'da profesyonel olan defans oyuncusu daha sonra Fethiyespor, Ankara Keçiörengücü ve Alanya Kestelspor'da da oynadı. Mert geçen sezon 2'nci Lig'de 29 maçta görev alıp, 2 de gol kaydetti. Altınordu, Arif Morkaya, Onur Toprak ve Keni Var Uzun'dan sonra 4'üncü dış transferini gerçekleştirdi.