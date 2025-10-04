Haberler

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ile Galibiyet Arıyor

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ile Galibiyet Arıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Maç öncesinde 3 puanı bulunan İzmir ekibi, düşme hattından kurtulmak için kazanmayı hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu yarın ilk galibiyetini alma hedefiyle evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı Umut Yalçınkaya yönetecek. Maçın biletleri her iki takım taraftarı için 1 TL'den satılacak.

Oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 3 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 5 maçta 4 puan toplayan bir basamak üstünedeki rakibini yenerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Teknik Direktör Namet Ateş, "Mutlak kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
