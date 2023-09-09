Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenildikten sonra 2'nci haftayı bay geçen Altınordu, yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Berkan Çetin yönetecek.

İzmir ekibi, İstanbul deplasmanında ilk galibiyetini alarak moral bulmayı hedefliyor. Hafta içinde 1461 Trabzon'dan stoper Mert Özmen'le anlaşarak 4'üncü takviyesini yapan kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi puanı bulunmayan rakibini yenerek düşme hattından kurtulmak istiyor. Altınordu'da iyileşen Yusuf Can, Emre ve Altar Han forma giyebilecek.