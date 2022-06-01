Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti - Haberler

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Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar'la anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar'la anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Altınordu Spor Haberler

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