Altınordu Beklemede

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'da belirsizlik hakim. Gelecek sezon yıllar sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek kırmızı-lacivertlilerde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp hisselerini devredeceğini açıklamasının ardından kulübe herhangi bir talip çıkmazken, futbolcuların da durumu netleşmedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'da belirsizlik hakim.

Gelecek sezon yıllar sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek kırmızı-lacivertlilerde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp hisselerini devredeceğini açıklamasının ardından kulübe herhangi bir talip çıkmazken, futbolcuların da durumu netleşmedi. Teknik direktör Hasan Özer'le de yollarını ayıran İzmir ekibinde yeni sezonda yönetim ve kadro yapılanmasının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yaz döneminde yoğun bir gündemin beklendiği Altınordu şu ana kadar net bir yol haritası belirleyemedi.