Altınordu Başkanı: Türkiye'deki Spor Kulüpleri Yabancılara Satılmamalı

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'deki spor kulüplerinin yabancı yatırımcılara satılmaması gerektiğini belirtti. Özkan, kulüplerde bir gelenek olması gerektiğini vurgulayarak, Bayern Münih'in kendi insanlarıyla yönetildiğini örnek gösterdi. Ayrıca, Altınordu Futbol Kulübü'nü vakıf haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra uzun süre A takımı devretmek için yatırımcı arayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bir internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'deki spor kulüplerinin yabancı yatırımcılara satılmaması gerektiğini dile getirdi. Kulüplerde bir gelenek olması gerektiğini anlatan Altınordu Başkanı Özkan, Alman devi Bayern Mühin'i örnek vererek, " Bayern Münih, kendi insanlarıyla yönetiliyor. Bugün Araplar, Bayern Münih'i alabilir mi? Alamazlar. Satılamaz değerlerimizin olması lazım. Öyle değerler yaratmamız lazım. İlla ki vatanamıza saldırdıkları zaman 'Çanakkale geçilmez' dememize gerek yok. Bunu barışta da duruşla çözebileceğimiz insanlar, topluluklar yaratmalıyız" dedi.

Hayalinin sahibi olduğu Altınordu Futbol Kulübü'nü vakıf haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan Özkan, "Kulübü bu toprakların insanlarına emanet etmeyi düşünüyorum. Burada oynayan gençler yarınlarda Avrupa'larda oynayacaklar. Paraları çok olacak, 40'ından sonra yatacak mı o genç?. Yorumcu, teknik direktör olacak. Gel Altınordu'da yöneticilik yap, başkan ol, yönetim kurulu üyesi ol" ifadelerine yer verdi. Seyit Mehmet Özkan, genç kaleci Arif Şimşir'in Altınordu'dan direkt Avrupa'ya transfer olacak kalitede bir file bekçisi olduğunu sözlerine ekledi.

"ŞAMPİYONLUK YOK"

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecekleri yeni sezon öncesi iddila açıklama yapmayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu ligde şampiyonluk yok. Biz her maça çıkacağız, çocuklarımızın gelişimine bakacağız. Hem oyun formatında gelişiyor mu hem de mental olarak kendi pozisyonlarının gereğini yapabiliyorlar mı? Bizim 2'nci Lig'de gençlerimiz oynayacaklar. Bu gençlerimiz kendilerini aşarlar, aslanlar gibi oynarlar, bu yıl ya da gelecek yıl çıkarlarsa, kendi gençlerimizle çıkmak büyük gurur meselesi olur benim için" diye konuştu.

"LEJYON FUTBOLCUYA İTİMADIM KALMADI"

Geçen sezon takımın 1'inci Lig'de küme düşmesinin ardından kulübe transferle gelen oyunculara güveninin kalmadığını kaydeden Altınordu Başkanı Özkan, "Transfer yapılan oyuncuların kulübü düşürmelerinden sonra benim lejyon futbolcusuna itimadım kalmadı. Para tabii ki önemli ama değerlerimiz var bizim. Sen yarın torunlarına ne anlatacaksın? Ben bir sene önce Play-Off oynatmıştım. Bir sene sonra düşmekten kurtuldum, ikinci sene düşen kadronun oyuncusuyum. Bunu mu anlatacaksın? Genetik yapıda bozukluk var. Bu bozukluğu ameliyat edip tümörü almak lazım. Bu kadar da değil. Böyle olmaması lazım" dedi.