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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Devir Kararından Vazgeçtiğini Açıkladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna verdiği röportajda, 'Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz' sözleriyle kararından vazgeçtiğini ifade etti.

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle kararından vazgeçtiğini ifade etti. Yaklaşık 2 aylık süreçte kulübe talip olan yatırımcılarla görüşen Seyit Mehmet Özkan'ın devir konusunda hiçbir kişi ya da kurumla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Tüm kulübü kapsayan bir devir işleminin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, bundan sonraki süreçte Özkan'ın sadece A takım bazında kulübe uygun startejik ortak bulabileceği dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Seyit Mehmet Özkan Altınordu Futbol Spor Haberler

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