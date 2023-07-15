Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Devir Kararından Vazgeçtiğini Açıkladı

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna verdiği röportajda, 'Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz' sözleriyle kararından vazgeçtiğini ifade etti.