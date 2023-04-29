Altınordu, Bandırmaspor'u konuk ediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 200, numaralı 50, misafir tribün 40 TL'den satışa sunuldu. Kubilay ve Kürşad'ın cezalarının sonra erdiği İzmir ekibinde sakatlık yaşayan Alperen'in durumu maç saatinde netleşecek.

Ligde dün Bodrumspor'u mağlup eden düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 2 puan üstünde 33 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 50 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Bandırmaspor'u yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Play-Off potasının 4 puan gerisinde yer alan Bandırma ekibinde hafta içinde 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, bu kez kazanarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.