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Altınordu, Bahattin Karahan'ı transfer etti

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Altınordu, Almanya'da forma giyen genç oyuncu Bahattin Karahan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karahan, Altınordu'ya gelmekten mutluluk duyduğunu ve başarılı bir sezon geçirmek için çalışacağını söyledi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de takımın dümenine eski ünlü gurbetçi futbolcu Olcay Şahan'ı getirip transferde Avrupa'da yetişip gelecek vaad eden genç Türk oyunculara yönelen Altınordu, Hüseyin Bulut'tan sonra ikinci imzayı Alman ekiplerinden SC Wiedenbrück'te forma giyen Bahattin Karahan'a attırdı.

Kırmızı-lacivertliler 22 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda Arminia Bielefeld U17 takımı ve Arminia Bielefeld U19 Takımları ile maçlara çıkan Altınordu'nun yeni transferi, 2020-21 sezonunda FSV Frankfurt takımına transfer oldu.

Son iki sezondur SC Wiedenbrück'te forma giyen Bahattin, ilk sezonunda 24 maçta forma giyip 5 gol atarken, 2023-24 sezonunda ise 34 maçta 6 gol kaydetti. İmza töreninde Altınordu TV'ye açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Altınordu'ya gelmek benim için büyük bir fırsat oldu. Burada çok güzel bir tesis gördüm. Böyle bir tesisi hayatımda görmemiştim. Başkanımız ile de karşılaştık. Beni çok iyi karşıladı ondan dolayı da mutlu oldum. Kendisine teşekkür ederim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Ben de çok çalışacağım, kalbimi sahaya bırakmaya geldim" dedi. A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da geleceğe yatırım yapmanın sabır işi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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