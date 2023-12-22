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Altınordu, Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti

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Altınordu Futbol Kulübü, kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti. Bin 300 sporcunun yanı sıra idari ve teknik heyet, voleybol takımı sporcuları ve ailelerinden oluşan 1700 kişilik kafile, Türk bayrağı taşıyarak saygı duruşunda bulundu.

Altınordu, kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti.

Altınordu Futbol Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan bin 300 sporcunun yanı sıra idari ve teknik heyet, Altınordu Voleybol Takımı sporcuları, sporcuların aileleri olmak üzere toplam bin 700 kişilik kafileyle sabah erken saatlerde Anıtkabir'de buluştu. Altınordu Futbol Kulübü bünyesinde spor eğitimi alan sporcular, ellerinde bayrak ve güne özel kıyafetleri ile 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Fotoğraf çekiminin ardından Altınordu kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Altınordu FK Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, şu ifadeleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu büyük Atatürk. Bugün burada İzmir'den Van'a, Samsun'dan Hatay'a 57 il, 126 ilçe okullarımızdan bin 300'den fazla temsilcimizle bulunuyoruz. Sayıları 200'ü geçen futbol okullarımızda bugün 21 binden fazla çocuğumuza spor yapma olanağı sağlıyoruz. Aramızda voleybol okullarımızdan kız çocuklarımız ile aileleri de yerlerini almış durumda. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın liderliğinde gece gündüz çalışarak enerjimizi, bu toprakların çocuklarına aktarıyoruz. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünüz bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Bizde çocuklarımıza önce iyi birey, iyi vatandaş ve olabiliyorsa iyi sporcu olmaları yolunda ışık tutuyoruz. Bugüne kadar Altınordu olarak bayrağımızı ve armamızı yurt dışında defalarca şan ve şerefle dalgalandırdık. Ülkülerin çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk spor kulübü sıfatı ve yerelden evrensele mottomuzla Altınordu gençliği örnek gösterilmeye devam edecek. Emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Altınordu Anıtkabir Futbol Spor Güncel Haberler

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