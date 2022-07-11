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Altınordu, Atalay'ın peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu, Atalay'ın peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'a kanca attı.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'a kanca attı. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin transfer için devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1'inci Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Dış transferde Akhisarpor'dan golcü Bertuğ ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa ile anlaşan Altınordu, Atalay'la da sözleşme imzalamayı hedefliyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Atalay Babacan Galatasaray Altınordu Spor Haberler

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