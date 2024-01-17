Altınordu, ara transfer döneminde sessiz kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde henüz takviye yapmadı. Oyuncuların yüksek ücretler istemesi nedeniyle kulüp transfer listesini beklemeye aldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ara transfer döneminde sessiz kaldı. Sezon başındaki kadrosundan 5 oyuncuyla yollarını ayırıp, 2 sakat veren kırmızı-lacivertliler henüz takviye yapmadı. Transfer listesini hazırlayan İzmir temsilcisinin oyuncuların yüksek ücretler istemesi nedeniyle beklemede olduğu ifade edildi. Altınordu, 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin son günlerinde yeni isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer piyasasının düşmesini bekleyen kurmaylar takıma 4-5 takviye yapmayı planlıyor.