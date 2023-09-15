Altınordu, Ankara Demirspor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde Ankara Demirspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da ilk 2 maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup olan Altınordu, yarın Ankara Demirspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmada Abdülbaki Ayyıldız düdük çalacak. Ligde puanla tanışamayan İzmir temsilcisi, 3 puanlı Başkent ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altınordu'da sakatlığı devam eden sağ kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak forma giyemeyecek. Son olarak 20 Mayıs 1978'te rakip olan iki takım 45 sene sonra karşı karşıya gelecek.