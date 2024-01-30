Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Altınordu, rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğu Yılmaz düdük çalacak. Ligde son 3 maçından 1 puan çıkararak 17 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 30 puanla 8'inci basamakta yer alan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ bek Furkan Metin forma giyemeyecek. Altınordu ilk yarıda evinde Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.