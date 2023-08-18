Haberler

Altınordu, Akhisarspor'u hazırlık maçında konuk edecek

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 4'üncü ve son hazırlık maçında yarın 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor'u konuk edecek. İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanacak özel karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Altınordu, lig öncesi Akhisar temsilcisi karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 4'üncü ve son hazırlık maçında yarın 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor'u konuk edecek. İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanacak özel karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Oynadığı hazırlık maçlarında Efeler 09 SFK'yı 4-0, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup edip, Somaspor'a 1-0 yenilen Altınordu, lig öncesi Akhisar temsilcisi karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler, ligin ilk haftasında 27 Ağustos Pazar günü Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Torbalı İzmir Spor Haberler

title