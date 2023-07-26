Altınordu Akademisinden Yetişen Kaleci İnegöl Kafkas Gençlikspor'a Transfer Oldu

Altınordu akademisinden yetişen 20 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-lacivertli ekipte 20 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademimizden (ALFA) yetişen kalecilerimizden Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor ile anlaşmaya vardı. Oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR