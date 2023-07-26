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Altınordu Akademisinden Yetişen Kaleci İnegöl Kafkas Gençlikspor'a Transfer Oldu

Spor Haberleri

Altınordu akademisinden yetişen 20 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu. Altınordu Futbol Akademisi oyuncusu Emirhan Emir'e yeni kariyerinde başarılar dileriz.

Altınordu akademisinden yetişen 20 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-lacivertli ekipte 20 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademimizden (ALFA) yetişen kalecilerimizden Emirhan Emir, İnegöl Kafkas Gençlikspor ile anlaşmaya vardı. Oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Futbol İnegöl Spor Haberler

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