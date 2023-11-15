Altınordu, Afyonspor maçına eksiklerle hazırlanıyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde oynayacağı Afyonspor maçına hazırlanan Altınordu, 4 eksikle çalışmalarını sürdürüyor.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde oynayacağı Afyonspor maçına hazırlanan Altınordu, 4 eksikle çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibinde Avrupa Şampiyonası Eleme maçları için U19 Milli Takımı'na çağrılan kaleci Mert Furkan Bayram, stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem forma giyemeyecek.
Esenler Erokspor deplasmanında dizinden sakatlanan sol kanat Altar Han'ın da görev yapamayacağı öğrenildi. Aynı maçta arka adalesinden sakatlanan sol kanat Devrim'in oynaması bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Mert Özmen'in ise cezası sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor