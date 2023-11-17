Altınordu, Afyonspor maçına eksiklerle çıkacak
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Afyonspor ile karşılaşacak. Altınordu'da birçok oyuncunun eksik olması nedeniyle zorlu bir maç bekleniyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek yeniden tehlikeli bölgeye yaklaşan Altınordu yarın evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi.
İzmir temsilcisinde U19 Milli Takımı'na giden kaleci Mert Furkan Bayram, stoper Hasan ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in yanı sıra sakatlığı bulunan sol kanat Altar Han ve sol bek Yusuf Acer forma giyemeyecek. Devrim'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Cezası biten stoper Mert Özmen ilk 11'deki yerini alacak. Grupta 11 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 13 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.