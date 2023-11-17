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Altınordu, Afyonspor maçına eksiklerle çıkacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Afyonspor ile karşılaşacak. Altınordu'da birçok oyuncunun eksik olması nedeniyle zorlu bir maç bekleniyor.