Altınordu, Adıyaman FK'yı mağlup ederek üst sıralara çıkmak istiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, Adıyaman FK ile oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk 5 maçında 2 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Altınordu, bu hafta birebir rakibi olan Adıyaman FK'yı mağlup ederek üst sıralara çıkmak istiyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamayan ve 2 beraberlik ile 3 mağlubiyet alan Altınordu, düşme hattından kurtulmak için kritik bir haftaya giriyor. 8 Ekim Pazar günü birebir rakibi olan Adıyaman FK'ya konuk olacak kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda düşme hattından kurtulacak. İzmir temsilcisi daha sonraki haftalarda ise 14. sırada yer alan Serik Belediyespor ve 18. basamaktaki Kırşehir FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Altınordu, 3 puanla tanışmak istiyor
8 Ekim Pazar günü Adıyaman FK ile karşılaşacak olan Altınordu, bu sezonki ilk galibiyetini almak yoğun bir tempo eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. Henüz 3 puanla tanışamayan kırmızı-lacivertliler, ligde çıktığı ilk 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisinin, bu hafta da kazanamaması durumunda galibiyet hasreti 6 maça çıkmış olacak ve düşme hattında kalmaya devam edecek. - İZMİR