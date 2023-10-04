Altınordu, Adıyaman FK'yı mağlup ederek üst sıralara çıkmak istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk 5 maçında 2 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Altınordu, bu hafta birebir rakibi olan Adıyaman FK'yı mağlup ederek üst sıralara çıkmak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamayan ve 2 beraberlik ile 3 mağlubiyet alan Altınordu, düşme hattından kurtulmak için kritik bir haftaya giriyor. 8 Ekim Pazar günü birebir rakibi olan Adıyaman FK'ya konuk olacak kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda düşme hattından kurtulacak. İzmir temsilcisi daha sonraki haftalarda ise 14. sırada yer alan Serik Belediyespor ve 18. basamaktaki Kırşehir FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Altınordu, 3 puanla tanışmak istiyor

8 Ekim Pazar günü Adıyaman FK ile karşılaşacak olan Altınordu, bu sezonki ilk galibiyetini almak yoğun bir tempo eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. Henüz 3 puanla tanışamayan kırmızı-lacivertliler, ligde çıktığı ilk 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisinin, bu hafta da kazanamaması durumunda galibiyet hasreti 6 maça çıkmış olacak ve düşme hattında kalmaya devam edecek. - İZMİR