Altınordu, Adıyaman FK karşısında 3 puan arayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, takımının mutlak galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde evinde Bucaspor 1928 ile golsüz berabere kalan Altınordu yarın deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü ile mücadele edecek. Kahta İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Necati Selçuk Şahin düdük çalacak. Oynadığı 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puan toplayabilen Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka, Adıyaman FK karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade etti.