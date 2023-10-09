TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Adıyaman FK ile berabere kalarak puanını 3'e yükseltti ve 16. sıraya yükseldi. Altınordu, gelecek hafta oynanacak Serik Belediye'yi mağlup ederek, ilk 3 puan sevincini yaşamak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Adıyaman FK ile berabere kalarak puanını 3'e yükseltti ve 16. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezondaki ilk 6 maçında henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Ankarademirspor'a kaybederken, Bursaspor, Bucaspor 1928 ve son olarak da Adıyaman FK ile berabere kaldı. Böylece galibiyet hasretini gideremeyen kırmızı-lacivertliler, puanını 3'e çıkardı ve düşme hattının son basamağı olan 16. sırada kendine yer bulmadı.

Altınordu, gelecek hafta oynanacak Serik Belediye'yi mağlup ederek, ilk 3 puan sevincini yaşamak istiyor.

Öte yandan İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da çarşamba günü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor'u ağırlayacak. - İZMİR