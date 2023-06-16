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Altınordu A takımının yarışmacı hakları satılıyor

Altınordu A takımının yarışmacı hakları satılıyor

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını satma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sadece ciddi taliplerle masaya oturacağı ifade edildi.

p>TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını satma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sadece ciddi taliplerle masaya oturacağı ifade edildi. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen İzmir temsilcisi 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmayarak dikkatleri üzerine çekerken, altyapıya yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği milli futbolcularla alkış toplayan Başkan Özkan'ın kulübün felsefesine uygun yatırımcılarla pazarlık yapabileceği kaydedildi.

Bazı taliplerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilen Altınordu Başkanı Özkan'ın uygun yatırımcı bulamaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağı dile getirildi. Yeni sezon öncesi büyük bir belirsizliğin hakim olduğu Altınordu'da yeni sezon planlaması yapılamıyor. İzmir temsilcisinin Kurban Bayramı'nın ardından satış gerçekleşmese de kamp programını netleştirmesi bekleniyor. Kadrosunun büyük bölümünü değiştirecek Altınordu'da yeni teknik direktör de daha sonra belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Seyit Mehmet Özkan Altınordu İzmir Spor Haberler

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