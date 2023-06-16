Altınordu A takımının yarışmacı hakları satılıyor

Bazı taliplerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilen Altınordu Başkanı Özkan'ın uygun yatırımcı bulamaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağı dile getirildi. Yeni sezon öncesi büyük bir belirsizliğin hakim olduğu Altınordu'da yeni sezon planlaması yapılamıyor. İzmir temsilcisinin Kurban Bayramı'nın ardından satış gerçekleşmese de kamp programını netleştirmesi bekleniyor. Kadrosunun büyük bölümünü değiştirecek Altınordu'da yeni teknik direktör de daha sonra belirlenecek.