Altınordu, 50 yıl sonra 3'te sıfır başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmada da puan alamayan Altınordu, Ankara Demirspor'a da mağlup olarak ligin dibine demir attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, oynadığı 3 karşılaşmada da puan yüzü göremedi. Ligde 9 yıl aradan sonra mücadele eden İzmir temsilcisi; Nazilli Belediyespor ve Beyoğlu Yeni Çarşı'nın (D) ardından Ankara Demirspor'a da kaybederek ligin dibine demir attı.

Bu periyotta kalesinde 7 gol görüp rakip fileleri 4 kez sarsan Altınordu, 3 rakibi karşısında da gol sevinci yaşamasına rağmen sahadan boynu bükük ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler önümüzdeki hafta Bursaspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

50 YIL SONRA 3'TE SIFIR

Profesyonel liglerde en son 1973-74'te sezona 3'te sıfırla başlayan Altınordu, 50 yıl sonra aynı başlangıcı tekrarladı. Altınordu o sezon 1'inci Lig'de Aydınspor (D), İskenderunspor ve Gençlerbirliği (D) yenilgileriyle sezona start vermişti.