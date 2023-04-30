Altınordu, 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı
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Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde 3-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu gol sonucu Play-Off yarışındaki Beyçimento Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Özcan Sultanoğlu, Azad İlhanALTINORDU: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat) – Kerim, Kubilay, Erdi, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Volkan), Recep (Dk. 62 Hüsamettin), Emirhan, Emircan (Dk. 62 Şeref), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Ahmet İlhan), Ali ÖzgünBEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gelios – Berkan, Alpay, Koutroubis, Arda, Mehmet, Mulumba (Dk. 90 Oğuz Kaan), Levent, Terzic (Dk. 60 Soukou), Tetteh (Dk. 86 Emre), SaponjicGOLLER: Dk. 51, Dk. 63 ve Dk. 75 Saponjic (Bandırmaspor), Dk. 80 Volkan, Dk. 85 (Pen) Ahmet İlhan, Dk. 90+6 Ali Özgün ( Altınordu )SARI KARTLAR: Recep, Ali Özgün ( Altınordu ), Mehmet, Terzic, Emre (Bandırmaspor)
SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde 3-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu gol sonucu Play-Off yarışındaki Beyçimento Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk ekipte Saponjic hat-trick yaparken, ev sahibi gollerini Volkan, Ahmet İlhan ve 90+6'ncı dakikada Ali Özgün kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 34 puana, Bandırmaspor 51 puana ulaştı.16'ncı dakikada Mulumba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Levent'in şutunda kaleci Ali Emre uzanarak topu çeldi.17'nci dakikada konuk ekipten Alpay uzak mesafeden sert vurdu, Ali Emre köşeye giden topu yumrukladı.37'nci dakikada ceza sahası dışından Saponjic'in yerden şutunda kaleci Ali Emre bir kez daha gole izin vermedi.İlk yarı 0-0 sona erdi.51'inci dakikada Bandırmaspor golü buldu. Mulumba'nın defansın arkasında gönderdiği topla sağdan ceza sahasına giren Saponjic, düzgün ve sert bir vuruşla kaleci Serhat'ı avladı: 0-1.63'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Soukou'nun yerden ortasında arka direkte Saponjic, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.75'inci dakikada Bandırmaspor farkı 3'e çıkardı. Sağdan Levent'in kullandığı kornerde ön direkte Alpay'ın dokunduğu topu arka direkte Saponjic ağlara gönderdi: 0-3.80'inci dakikada soldan Emirhan'ın kornerinde iyi yükselen Volkan kafayla fileleri sarstı: 1-3.82'nci dakikada Şeref, ceza sahasında Soukou'nun müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.85'inci dakikaya sarkan penaltı vuruşunda Ahmet İlhan, farkı 1'e indirdi: 2-3.90+6'ncı dakika soldan Şeref'in kullandığı kornerde Ali Özgün ön direkte kafayla skora denge getirdi: 3-3.
Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.- İzmir
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