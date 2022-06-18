Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İzmir temsilcisi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek.

Son yıllarda kendi tesislerinde kamp yapan Altınordu'da bu yıl kamp yeri konusunda net bir karar verilmediği bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerin, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açılan Yüksek İrtifa Merkezi'nden faydalanabileceği ifade edildi. Altınordu, son dönemde hazırlık maçları oynamak için Afyonkarahisar'a seyahat ediyordu.


- Altınordu
Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title