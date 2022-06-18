Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İzmir temsilcisi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek. Son yıllarda kendi tesislerinde kamp yapan Altınordu'da bu yıl kamp yeri konusunda net bir karar verilmediği bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerin, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açılan Yüksek İrtifa Merkezi'nden faydalanabileceği ifade edildi. Altınordu, son dönemde hazırlık maçları oynamak için Afyonkarahisar'a seyahat ediyordu. - Altınordu Demirören Haber Ajansı / Spor Altınordu Spor Haberler

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