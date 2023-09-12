Altınordu, 2. mağlubiyetini aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 2 karşılaşmada mağlup olan Altınordu, 4 sene sonra bir sezona üst üste 2 mağlubiyet alarak başladı. Bu hafta evinde Ankara Demirspor'la karşılaşacak olan takım, ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 2 karşılaşmada evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup olan Altınordu, 4 sene sonra bir sezona üst üste 2 mağlubiyet alarak başladı. En son 2019-20 sezonunda 1'inci Lig'de ilk 2 haftada Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, o sezonu 14'üncü sırada tamamlamıştı. Bu hafta evinde Ankara Demirspor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertiler, ilk galibiyeti alıp moral bulmayı hedefliyor. Altınordu'da U19 Milli Takımı kampından dönen Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem ve Arif Şimşir bu hafta kadroda yer alabilecek.