Altınordu, 1461 Trabzon ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 2 kez öne geçtiği maçta 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalan Altınordu, güçlü rakibi karşısında 2 puan kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla alkış topladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 2 kez öne geçtiği maçta 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalan Altınordu, güçlü rakibi karşısında 2 puan kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla alkış topladı.

Haftalarca düşme hattında yer aldıktan sonra 2'de 2 yaparak Trabzon ekibi karşısına çıkan kırmızı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyamayınca beraberliğe razı oldu. Özellikle ikinci yarıda Emre Oymak'la mutlak bir pozisyonu değerlendiremeyen Altınordu, üst üste 3'üncü galibiyetini alma fırsatını kaçırdı. Karadeniz ekibi ise Play-Off hattının dışında kaldı. Oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan 11 puanlı Altınordu, puan cetvelinde 1 basamak düşüp 13'ün sıraya gerilese de düşme hattıyla arasındaki puan farkını 1'den 2'ye çıkardı.

Teknik ekibin maçtan sonra soyunma odasında galibiyeti kaçırma üzüntüsü yaşayan futbolculara moral verdiği öğrenildi. Teknik heyetin oyunculara, "Siz iyi futbol oynadıkça rakibin kim olduğu önemli değil" mesajı verdiği belirtildi. Bu hafta ligde lider Esenler Erokspor'a konuk olacak Altınordu'da stoper Mert sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sol bek Yusuf Acer'in ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmediği kaydedildi.