Altındağ Gençlik Merkezi Sokaktan Spora Projesi İle Gençleri Sporla Buluşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altındağ Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için 'Sokaktan Spora Projesini başlattı.

Projede bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede bulunan risk altındaki gençler sporla buluşturuldu. Yaklaşık on spor branşında 3 bin gence ulaşılan projede 500 sporcu lisanslandı. Altındağ'da Lisanslı sporcularla birçok dereceler alındı. Projede, Altındağ'da ikamet eden, üye gençlere yönelik gönüllü ve lisanslı sporcu yetiştirmek, vatanını, milletini, bayrağını seven, şampiyonalarda mücadele ederek ter dökecek ahlaklı, spor kültürü oluşmuş bir gençlik profili amaçlandı.

Proje kapsamında sosyo-ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor alanında faaliyet gösteremeyen gençler tespit edildi ve uygun alanlara yönlendirildi. Her geçen gün artan sayıyla uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başlayan gençler 2023 yılında birçok başarı da elde etti. Basketbol ve futbol branşlarında 2 şampiyonluk, atletizm, tekvando ve satranç dalında madalyalarla proje taçlanmış oldu.

Projenin, gençlik merkezi bünyesinde yüksek katılımla devam ettiği, merkezin önümüzdeki dönemde hedeflediği sporcu katılım sayısının ise 5 bin gence ulaşmak olduğu aktarıldı. - ANKARA