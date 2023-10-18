Altındağ Akkışlaspor'da mağlubiyetlere rağmen umut veren oyun

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Altındağ Akkışlaspor, ilk iki haftada aldığı mağlubiyetlere rağmen oynadığı futbol ile umut veriyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Altındağ Akkışlaspor'da ilk iki haftada alınan mağlubiyetten çok oynanan oyuna bakılıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda yer alan Altındağ Akkışlaspor, oynadığı 2 maçtan sahadan mağlubiyet ayrıldı. Akkışlaspor aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra oynadığı futbol gelecek adına umut veriyor. Altındağ Akkışlaspor'un genç ve yetenekli gençlerle yola çıktığını ve bir değişim yaşadığını söyleyen Altındağ Akkışlaspor Başkanı Volkan Altındağ, "Değişim kolay olmaz. Genç ve yetenekli oyuncularla yola çıktık. İlk iki haftada aldığımız sonuçlar camiamızı üzmesin. Genç oyuncularımız iyi oynuyor ve bu elbette skora yansıyacak" diye konuştu.

Teknik heyete güvenlerinin tam olduğunun da altını çizen Altındağ, "Spor camiasında böyle bir beklenti var. 1-2 hafta kötü gidişte hocaya fatura kesilsin ve değişikliğe gidilsin beklentisi bizim için geçerli değil. Biz teknik heyetimizin arkasındayız ve tam destek veriyoruz. Bu değişim Süper Amatör Küme'de güçlü bir Altındağ Akkışlaspor'u ortaya koyacak. Akkışla camiasının gurur duyacağı bir takım olarak mücadele edecek gençler. Oynanan oyunu beğeniyoruz. Bu skora da yansıdığında tüm beklentileri ve hesapları alt üst edeceğiz" dedi. - KAYSERİ