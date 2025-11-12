Haberler

Altın madalyalı boksör Evin Erginoğuz çiçeklerle karşılandı

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Vanlı milli boksör Evin Erginoğuz, çiçeklerle karşılandı.

Milli sporcu Evin Erginoğuz, 60 kilo kategorisinde rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yaklaşık 9 yıldır boks yapan ve kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Erginoğuz, elde ettiği başarıyla hem Van'a hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Evin Erginoğuz, Van'a dönüşünde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önündeki bahçede düzenlenen programla karşılandı. İl Müdürü Yalçın Özdemir, ailesi ve arkadaşları milli sporcuyu çiçeklerle karşıladı. Özdemir, Erginoğuz'u tebrik ederek başarısından dolayı teşekkür etti.

Konuya ilişkin konuşan İl Müdürü Özdemir, altın madalyayla dönen sporcunun önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağından dolayı buruk bir heyecan yaşadıklarını ifade eden İl Müdürü Özdemir, elim kazada şehit olanlara rahmet, kederli ailelerine sabır diledi. Özdemir, "Sporcumuz müsabakadan altın madalyayla dönerek, İstiklal Marşı'mızı okutmuş. Biz de sporcumuzla gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz Evin Erginoğuz, diğer sporculara da örnek olacaktır. Başarılı bir sporcu yetiştirdiği için antrenörü Ayhan Öz'e teşekkür ederim" dedi.

"Bu madalya bana ve takım arkadaşlarıma ışık kaynağı olacak"

Kendisinin çiçeklerle karşılanmasından memnuniyetini dile getiren Milli sporcu Evin Erginoğuz ise, "Beni çiçekle karşılayan herkese teşekkür ederim. Bu karşılama tarifsiz bir mutluluk. Müsabakalarda ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek büyük bir sorumluluktu. Ben de elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Altın maldalyayla döndüm ve İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bu madalya bana ve takım arkadaşlarıma ışık kaynağı olacak. Bundan sonraki hedefim 2028'de yapılacak olimpiyatlarda marşımızı okutmak olacak. Bunun için de daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

Olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyonun İslami Dayanışma Oyunları olduğunu ifade eden Boks Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz de, "Sporcumuz burada İstiklal Marşı'mızı okuttu, bizi gururlandırdı. Bu başarıyı da 2028 yılında yapılacak olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Bu konuda yetkililerimiz bize destek olmalı ve bizim de çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu. - VAN

