Altın Güneş Kuşları, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda dostluk ve kardeşlik ruhunu yansıttı

Altın Güneş Kuşları'nın, Çinlilerin antik zamanlardan bu yana uyum, hoşgörü ve ışık arayışındaki ruhani karakterini yansıttığını öğrenen atıcılık sporcusu Şevval İlayda Tarhan, bunun aynı zamanda 'tüm dünyadan gelen ve güneş kadar parlak olan üniversite öğrencilerine yönelik iyi niyet' anlamına da geldiğini söyledi. Türk heyeti, Dünya Üniversite Yaz Oyunları açılış töreninde gerçek bir dostluk ve kardeşlik ruhunu hissettiklerini belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Altın Güneş Kuşları'nın, Çinlilerin antik zamanlardan bu yana uyum, hoşgörü ve ışık arayışındaki ruhani karakterini yansıttığını öğrenen atıcılık sporcusu Şevval İlayda Tarhan, bunun aynı zamanda "tüm dünyadan gelen ve güneş kadar parlak olan üniversite öğrencilerine yönelik iyi niyet" anlamına da geldiğini söyledi.

İSTANBUL/CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, bir arada yaşamayı teşvik eden bir topluluk inşasına yardımcı oluyor ve farklı din, dil ve ırktan insanları bir araya getirme fırsatı sunuyor. Oyunlara katılan Türk heyeti de açılış töreninde gerçek bir dostluk ve kardeşlik ruhunu hissettiklerini söyledi.

Milli atıcılık sporcusu Şevval İlayda Tarhan, Dong'an Gölü Spor Parkı Stadyumu'nda düzenlenen ve Çin'in kültürel mirasının çeşitli sembollerini içeren açılış töreninin, insan ve spora olan saygıyı mükemmel şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Tarhan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Gerçekten çok büyük ve son derece iyi organize edilmiş bir açılış töreni oldu. Program, insana ve spora olan saygıyı mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Gerçekten çok güzeldi. Hepimiz çok sevdik. Hepimiz hayran olduk" diye konuştu.

Milli sporcu, "güneşin çevresinde dönen ve dünyanın her tarafını aydınlatan, ışıklar saçan, zaman ve mekan içinde" süzülen "Altın Güneş Kuşları"ndan özellikle etkilenmiş.

Altın Güneş Kuşları'nın, Çinlilerin antik zamanlardan bu yana uyum, hoşgörü ve ışık arayışındaki ruhani karakterini yansıttığını öğrenen Tarhan, bunun aynı zamanda "tüm dünyadan gelen ve güneş kadar parlak olan üniversite öğrencilerine yönelik iyi niyet" anlamına da geldiğini belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Törende sembolik pandalar, Sichuan nakışları (kentte üretilen özel ipek) ve hatmi çiçeği (Chengdu'nun kent çiçeği) gibi Chengdu'nun bazı kültürel sembolleri de sunuldu.

Tarhan, "Açılış töreninde ülkenin geleneksel özelliklerinin, özellikle de kentin özelliklerinin kullanılması ve bunların böylesine büyük bir organizasyon için ilk kez gelen insanlara gösterilmesi, son derece nadir, ama son derece güzel bir şey. Çok etkileyici" dedi.

Sporcu, açılış töreninin, tüm teknolojik efektleriyle nefes kesici güzellikte göründüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, törenin ve gösterilerin son derece iyi hazırlanmış olduğunu söyledi.

Xinhua'ya konuşan Günay, "Hem geçmiş kültürlerini hem de bu kültürün geleceğe yansımasını gördük. Hem modern sanatlar hem de geleneksel olanlardan yararlanılmış. Bunlar çok hoştu. Zevkle seyrettik ve takdir ettik" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Günay, açılış töreniyle Çin'in dünyaya, ülkelerin geleceğinin gençlere dayandığı mesajını verdiğini belirtti.

Günay, "İnsanlığın her zaman gençlere bağlı olduğu açık hale geldi ve bu önemli" diye konuştu.

Günay, sporun iletişim gücünü kullanarak dostluk, barış ve kültürler arası etkileşimi güçlendirmenin temel önemde olduğunu ve Çin'in bunu mükemmel spor organizasyonları aracılığıyla gerçekleştirdiğini söyledi.