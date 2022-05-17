Altekma voleybolda Levent Matmeriçli ile devam ediyor - Haberler

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Altekma voleybolda Levent Matmeriçli ile devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altekma voleybolda Levent Matmeriçli ile devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci sezonunu geride bırakan Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile yola devam etme kararı aldı.

İZMİR (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci sezonunu geride bırakan Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile yola devam etme kararı aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibiyle üst üste 8'inci sezonunu geçirecek. Matmeriçli ile Efeler Ligi'ne çıkıp ilk sezonunda Play-Off oynama başarısı gösteren İzmir ekibi, geçen sezon uzun süre Play-Off hattında yer alıp, sezonu 9'uncu sırada tamamlamıştı. U22 Erkek Milli Takımı'nın başına getirilen Levent Matmeriçli'nin yardımcılıklarını yine Ömer Tok ve Özgür Dükel yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, İzmir, Spor, Haberler

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