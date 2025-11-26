Altekma Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana ile Galibiyet Peşinde

Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana ile evinde yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçlarını kazandıklarını anımsattı.

"Son topa kadar mücadele" sloganının hakkını bu sezonda da verdiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Pes etmeyen karakterimizle sahada sonuna kadar savaşıyoruz. 6 hafta sonunda 4 galibiyetle neleri başarabileceğimizi gösterdik. Cumartesi günü evimizde Fenerbahçe Medicana'yı konuk edeceğiz. Güçlü rakibimizi de yenerek üst üste 4. galibiyetimizi almak hedefindeyiz. Efeler Ligi'nin yanı sıra tarihimizde ilk kez Avrupa kupalarında da boy göstereceğiz. Aralık ayında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport takımının konuğu olacağız. Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük. Lig ve Avrupa dışında Kupa Volley'de de son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Burak Köse, Fenerbahçe Medicana ile 29 Kasım Cumartesi günü oynayacakları maça tüm taraftarı davet etti.