Altekma Spor, Yeni Sezona Galatasaray Maçıyla Başlıyor
Voleybol Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Altekma Spor Kulübü, yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve Altekma, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirdi.
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Arkas Spor'un yoluna 1'inci Lig'de devam etmesiyle tek İzmir temsilcisi olarak kalan Altekma Spor Kulübü yarın yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Altekma bu deplasmanın ardından sezonun ilk iç saha maçında 28 Ekim Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor