Altekma Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Ağırlıyor
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Altekma Spor Kulübü yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Bursa ekibi ligin ilk maçında evinde Gebze Belediyespor'a 3-0 yenilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor