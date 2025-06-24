Altekma, Özgür Karababa ile Yollarını Ayırdı

Altekma, Özgür Karababa ile Yollarını Ayırdı
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Efeler Ligi takımlarından Altekma, 22 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa ile yollarını ayırarak, oyuncuya teşekkür etti. Özgür Karababa yeni sezon öncesi Gebze Belediyespor ile anlaşma sağladı.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Özgür Karababa ile yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Özgür Karababa'ya verdiği emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Ziraat Bankkart altyapısından transfer edilip son 2 sezonda Altekma forması giyen 22 yaşındaki voleybolcu, yeni sezon öncesi Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediyespor'la anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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