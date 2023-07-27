Altekma, Ömer Tok'u başantrenör olarak atadı

Yeni sezonda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Altekma, başantrenörlük görevine Ömer Tok'u getirdi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Altekma, baş antrenörlük görevine Ömer Tok'u getirdi. Ömer Tok'un kulüp binasında sözleşme imzaladığı törende Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik de hazır bulundu. 'Son topa kadar mücadele' prensibinden asla vazgeçmeden genç, savaşçı ve kaybetmeyi kabul etmeyen bir ekip oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirten Ömer Tok, "9 sezondur görev yaptığım Altekma Spor Kulübü'nde beni baş antrenörlük görevine layık gören başta Kulüp Başkanımız Melih Sebastien Durmuş olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Altekma Spor Kulübü'nün yeri Efeler Ligi'dir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak 3 sezondur mücadele ettiğimiz Efeler Ligi'ne yeniden dönebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Altekma, yetiştirici bir kulüp olma kimliğinin yanı sıra oyuncuları vitrine çıkarma gibi önemli bir vizyonu da var. Kendi bünyemizdeki oyuncuları yapacağımız nokta transferlerle harmanlayıp Altekma Spor Kulübü prensiplerini bozmadan hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi. - İZMİR