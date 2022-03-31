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Altekma'nın rakibi Ziraat Bankkart

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altekma'nın rakibi Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 8 hedefleyen 9'uncu sıradaki Altekma, normal sezonun son haftasında yarın evinde 3'üncü sırada yer alan Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 8 hedefleyen 9'uncu sıradaki Altekma, normal sezonun son haftasında yarın evinde 3'üncü sırada yer alan Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibi ilk yarıda deplasmanda 3-2 yendiği Ziraat Bankkart'ı evinde de mağlup etmesi, 8'inci sıradaki Cizre'nin de Arkasspor'a yenilmesi halinde ilk 8'e kalacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Sigorta, İzmir, Spor, Haberler

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