Altekma'nın rakibi Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek nefes alan Altekma, yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 28 puanla 8'inci sırada yer alan Altekma, 44 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Başkent ekibine ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor