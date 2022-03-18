Altekma'nın rakibi Spor Toto - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altekma'nın rakibi Spor Toto

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altekma'nın rakibi Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek nefes alan Altekma, yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

BİNGÖL (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek nefes alan Altekma, yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 28 puanla 8'inci sırada yer alan Altekma, 44 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Başkent ekibine ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Bingöl, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title