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Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i transfer etti.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde namağlup birinci olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Voleybol Takımı'nda forma giyen Selman Ateş'in yeni sezonda İzmir temsilcisi için mücadele edeceği belirtildi.

Selman Ateş'in çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydiği aktarıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Dünya Şampiyonası voleybol Sigorta Spor Haberler

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