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Altekma, genç smaçör Eray Kursav ile anlaştı

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Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Altekma, genç smaçör Eray Kursav ile yeniden anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, geçen sezon takıma katkı sağlayan Eray'ın hırsı ve çalışkanlığından dolayı bu transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, geçen sezon Ziraat Bankkart'tan kiralanan 22 yaşındaki smaçör Eray Kursav'ı tekrar kiraladı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, kadro istikrarının başarıyı getirdiğine inandıklarını kaydetti.

Eray'ın geçen sezon takıma yaptığı katkıyı göz önüne alarak bu transferi gerçekleştirdiklerini belirten Tendik, "Eray hırsıyla, çalışkanlığıyla, enerjisiyle bize ciddi katkı sağlayacak bir oyuncu. Altekma ailesine yeniden katılma konusundaki isteği nedeniyle Eray'a teşekkür ediyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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