Altekma, Fenerbahçe Medicana ile Zirveye Yükselmek İçin Mücadele Edecek

EFELER Ligi'nde son 3 maçında Gaziantep Gençlik (D), İBB Spor ve Akkuş Belediyespor'u (D) yenerek 5'inci sıraya yükselen Altekma yarın evinde 7'nci basamakta yer alan Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 250 TL'den satışa sunuldu. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan Altekma, aynı periyotta 3 kez kazanan rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor