Altekma Erkek Voleybol Takımı, Özgür Karababa ile Ayrıldı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma Erkek Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu play-off maçlarını 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Altekma Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarına ayıran İzmir ekibi, 22 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa'ya da veda etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Özgür Karababa'ya verdiği emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR